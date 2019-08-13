Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе спасатели ликвидировали нефтяное пятно в акватории реки Белой

В Уфе спасатели ликвидировали нефтяное пятно в акватории реки Белой

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе спасатели ликвидировали нефтяное пятно в акватории реки Белой

В Уфе 12 августа спасатели завершили работу по сбору нефтепродукта на реке Белой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сообщение о загрязнении водоема поступило специалистам 10 августа. На реке Белой в районе Монумента дружбы было обнаружено масляное пятно.

В Уфе в реке Белой обнаружили разводы нефтепродуктов

Читайте также:

В Уфе в реке Белой обнаружили разводы нефтепродуктов
Ликвидацией последствий попадания нефтепродукта в реку занимались сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и Аварийно-спасательной службы Госкомитета. Они установили боновые заграждения, обработали место загрязнения сорбентом.
«Был установлен источник загрязнения, произведена изоляция ливневой канализации от попадания нефтепродукта. Работы по сбору масляного пятна с акватории реки Белой завершены. Попадание нефтепродукта в реку прекращено. При обследовании акватории и прибрежной полосы следов нефтяной пленки не выявлено», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе Управления гражданской защиты города добавили, что были проведены работы по вскрытию водосборных лотков и изоляция ливневой канализации от попадания вещества в реку. Угроза загрязнения акватории реки Белой локализована.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе в реке Белой обнаружили разводы нефтепродуктов
Происшествия
В Уфе в реке Белой обнаружили разводы нефтепродуктов
За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки
Политика
За Изяк ответят: Радий Хабиров потребовал от "Полиэфа" возместить убыток за загрязнение реки
В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео
Происшествия
В Давлекановском районе в реке в салоне автомобиля нашли тело мужчины | видео
Уфимские спасатели озвучили максимальные уровни подъема воды в реках
Общество
Уфимские спасатели озвучили максимальные уровни подъема воды в реках
В Уфе возле моста через Белую пожилой мужчина провалился под лед
Происшествия
В Уфе возле моста через Белую пожилой мужчина провалился под лед
В Бирском районе открылась автомобильная ледовая переправа
Общество
В Бирском районе открылась автомобильная ледовая переправа
В Уфе новый причал принял первый пассажирский теплоход
Общество
В Уфе новый причал принял первый пассажирский теплоход
В заливе реки Белой в Уфе произошел разлив нефтепродуктов
Общество
В заливе реки Белой в Уфе произошел разлив нефтепродуктов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: