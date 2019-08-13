В Уфе спасатели ликвидировали нефтяное пятно в акватории реки Белой

В Уфе 12 августа спасатели завершили работу по сбору нефтепродукта на реке Белой. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщение о загрязнении водоема поступило специалистам 10 августа. На реке Белой в районе Монумента дружбы было обнаружено масляное пятно.

«Был установлен источник загрязнения, произведена изоляция ливневой канализации от попадания нефтепродукта. Работы по сбору масляного пятна с акватории реки Белой завершены. Попадание нефтепродукта в реку прекращено. При обследовании акватории и прибрежной полосы следов нефтяной пленки не выявлено», — пояснили в ведомстве.

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Ликвидацией последствий попадания нефтепродукта в реку занимались сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы и Аварийно-спасательной службы Госкомитета. Они установили боновые заграждения, обработали место загрязнения сорбентом.В пресс-службе Управления гражданской защиты города добавили, что были проведены работы по вскрытию водосборных лотков и изоляция ливневой канализации от попадания вещества в реку. Угроза загрязнения акватории реки Белой локализована.