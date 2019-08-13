В Дюртюлинском районе в ходе пьяной ссоры мужчина нанес своему приятелю 13 ножевых ранений

В Дюртюлинском районе 42-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве, сообщает Следственный комитет России по РБ. 11 августа 2019 года на садовом участке вблизи одного из сел Дюртюлинского района обнаружили тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает сайт Newsbash.ru.





Тело обнаружил хозяин садового участка, заявив, что разрешил потерпевшему собрать у него на участке сливы, а когда вернулся на участок, то обнаружил его тело. Однако на одежде хозяина участка были замечены следы, похожие на кровь. Мужчина заявил, что ранее подрался со своим братом. Доводы подозреваемого следствием были опровергнуты, кроме того, было установлено, что потерпевший и подозреваемый в течение дня находились вместе. Еще до начала проведения экспертного исследования на принадлежность обнаруженных следов крови на одежде, подозреваемый сознался в совершенном преступлении.

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Следствие установило, что вечером 11 августа мужчины распивали спиртное, впоследствии они решили купить еще алкоголь. Подозреваемый обнаружил отсутствие денег и заподозрил в краже потерпевшего. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес около 13 ножевых ранений своему знакомому, мужчина скончался на месте. Поскольку они находились на участке подозреваемого, он решил сам вызвать полицию, надеясь скрыть свою причастность к убийству.Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.