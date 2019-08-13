В Стерлитамаке мужчина подорвался на "растяжке"
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Происшествие случилось сегодня, 13 августа, в городе Стерлитамак. По информации пользователей социальных сетей, во вторник ранним утром прогремел взрыв, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительным данным, сработала так называемая "растяжка", которая была установлена на калитке одного из частных жилых домов в переулке Кутузова. В результате взрыва хозяин дома получил различные травмы и был госпитализирован в местную больницу.
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