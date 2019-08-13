Видео: в Баймакском районе прошел крупный град
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Сегодня, 13 августа, в Баймакском районе прошел град. Землю покрыло белым полотном. Местные жители, удивленные такими не летними погодными условиями, сняли видео на телефон, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Скоро, видимо, снег выпадет, — предсказывает местная жительница Оксана Сидоренко.Напомним, на этой неделе ожидаются ежедневные осадки. Однако температура воздуха в некоторых частях республики должна подняться. Так, 14 августа, днем столбик термометра поднимется до +18°, +23°. В течение дня не обойдется без кратковременных дождей, а местами ливни и грозы. Помимо прочего будет дуть северный порывистый ветер. В четверг, 15 августа, температура воздуха ночью составит +11°, +16°, днем поднимется до отметки в +21°, 26°.
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