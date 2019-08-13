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Видео: в Баймакском районе прошел крупный град

Добавлено: 13.08.19
Просмотров: 84
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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Видео: в Баймакском районе прошел крупный град

Сегодня, 13 августа, в Баймакском районе прошел град. Землю покрыло белым полотном. Местные жители, удивленные такими не летними погодными условиями, сняли видео на телефон, сообщает сайт Newsbash.ru.


— Скоро, видимо, снег выпадет, — предсказывает местная жительница Оксана Сидоренко.
Напомним, на этой неделе ожидаются ежедневные осадки. Однако температура воздуха в некоторых частях республики должна подняться. Так, 14 августа, днем столбик термометра поднимется до +18°, +23°. В течение дня не обойдется без кратковременных дождей, а местами ливни и грозы. Помимо прочего будет дуть северный порывистый ветер. В четверг, 15 августа, температура воздуха ночью составит +11°, +16°, днем поднимется до отметки в +21°, 26°.
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Напомним, этим летом выпадение осадков в виде града не является редкостью. Жители фотографировали крупные льдинки и разрушения, который принес шквалистый ветер, в Салавате, Кигинском и Аургазинском районах республики еще в конце июня 2019 года.
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