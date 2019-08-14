В городе Октябрьский полицейские помогли спасти людей из пожара
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Пожарная часть города Октябрьского поблагодарила троих сотрудников полиции за оказанную помощь при спасении граждан во время пожара. В минувшую субботу, 10 августа, в 34 микрорайоне города Октябрьского произошел пожар, сообщает сайт Newsbash.ru.
Горение происходило в коридоре общего пользования и в одной из квартир на третьем этаже. Жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры из-за сильного дыма на лестничной площадке. Требовалась срочная массовая эвакуация жителей дома.
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Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, помощь сотрудников полиции отметил начальник пожарной части №38 ФГКУ «12 отряд ФПС по РБ» майор внутренней службы Руслан Шарипов. Он направил благодарственное письмо в адрес начальника отдела МВД России по городу Октябрьскому, в которой выражает глубокую признательность сотрудникам ППС за профессионализм и оперативность, проявленные на пожаре.
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