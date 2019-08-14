В Гафурийском районе в результате ливней утонули 15 коров

В Гафурийском районе из-за затяжных ливней утонуло 15 коров. На реке Зилаир рядом с селом Юлуково в связи с ремонтом бетонного моста установили деревянный. Вдоль него коровы ходили вброд на пастбища, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщают очевидцы в соцсети, животные не могли выбраться из воды из-за резкого подъема реки и сильного течения, их смыло под деревянную переправу. Животные продолжали погибать в течение нескольких дней, после чего местные жители забили тревогу.