В Гафурийском районе в результате ливней утонули 15 коров
Комментарии (0)
Загрузка...
В Гафурийском районе из-за затяжных ливней утонуло 15 коров. На реке Зилаир рядом с селом Юлуково в связи с ремонтом бетонного моста установили деревянный. Вдоль него коровы ходили вброд на пастбища, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Гафурийском районе сильный ветер сорвал кровлю с крыши здания больницы в селе Красноусольский
Читайте также
Происшествия
Пробы воды из реки Изяк в Башкирии подтвердили причастность "Полиэфа" к загрязнению водоема
Происшествия
В Благовещенском районе в реке Изяк начала массово гибнуть рыба
Происшествия
В Гафурийском районе умер 12-летний мальчик надышавшись парами бензина
Происшествия
В Татышлинском районе после дождя затопило деревню | видео
Общество
В Караидели закрыли ледовую переправу в связи с потеплением
Происшествия
В Куюргазинском районе чиновники игнорировали обращение пенсионерки
Происшествия
В Шаранском районе неизвестный застрелил трех коров
Общество
В Туймазинском районе детей едва не затоптало стадо испуганных коров