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Авария в Стерлитамакском районе: в ДТП «ВАЗ-2114» и «Датсун» погибла женщина, трое пострадали

Добавлено: 14.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамакском районе: в ДТП «ВАЗ-2114» и «Датсун» погибла женщина, трое пострадали

В минувший вторник, 13 августа, в Стерлитамакском районе случилась страшная авария, унесшая жизнь молодой женщины. Пострадали в ДТП еще двое взрослых и один ребенок, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трагедия произошла на 27 километре трассы Стерлитамак-Салават. Дорогу не поделили встречные «ВАЗ-2114» и «Датсун». Смертельные травмы получила 30-летняя пассажирка иномарки, а ее четырехлетний сынишка получил травмы. Также пострадали муж погибшей, 37-летний водитель «Датсуна» из Ханты-Мансийского автономного округа, и 33-летний водитель «ВАЗа» из Стерлитамака.


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