Авария в Стерлитамакском районе: в ДТП «ВАЗ-2114» и «Датсун» погибла женщина, трое пострадали
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В минувший вторник, 13 августа, в Стерлитамакском районе случилась страшная авария, унесшая жизнь молодой женщины. Пострадали в ДТП еще двое взрослых и один ребенок, сообщает сайт Newsbash.ru.
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