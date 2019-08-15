Авария в Булгаково: в столкновении грузовика и мопеда пострадали два подростка

В Уфимском районе в аварии пострадали двое несовершеннолетних, передает региональное ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По данным дорожной полиции, ДТП произошло в селе Булгаково на улице Шоссейной. Сообщается, что 33-летний местный житель за рулем грузовика «Шанкси» при повороте налево не уступил дорогу встречному мопеду «Шурикен». В результате между транспортными средствами произошло столкновение.15-летнего водителя мопеда и его 13-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.