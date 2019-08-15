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Авария в Булгаково: в столкновении грузовика и мопеда пострадали два подростка

Добавлено: 15.08.19
Просмотров: 42
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Булгаково: в столкновении грузовика и мопеда пострадали два подростка

В Уфимском районе в аварии пострадали двое несовершеннолетних, передает региональное ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным дорожной полиции, ДТП произошло в селе Булгаково на улице Шоссейной. Сообщается, что 33-летний местный житель за рулем грузовика  «Шанкси» при повороте налево не уступил дорогу встречному мопеду «Шурикен». В результате между транспортными средствами произошло столкновение.

15-летнего водителя мопеда и его 13-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.
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