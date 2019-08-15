Авария в Булгаково: в столкновении грузовика и мопеда пострадали два подростка
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфимском районе в аварии пострадали двое несовершеннолетних, передает региональное ГИБДД, сообщает сайт Newsbash.ru.
15-летнего водителя мопеда и его 13-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу.
Читайте также
Происшествия
Авария в Октябрьском: столкнулись Toyota Yaris и ВАЗ-2109, пострадали 3 человека
Происшествия
В Архангельском районе в перевернувшемся авто пострадали два человека
Происшествия
Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
В Белорецком районе грузовик сбил женщину на обочине
Происшествия
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
Происшествия
В Иглинском районе пожилой водитель врезался во встречный внедорожник: погибла пассажирка
Происшествия
В Салаватском районе грузовик сбил 60-летнюю женщину