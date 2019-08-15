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В Чишминском районе обнаружили тела влюбленных друг в друга подростков

Добавлено: 15.08.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе обнаружили тела влюбленных друг в друга подростков

В Башкирии вечером 6 августа в селе Шингак-куль Чишминского района обнаружили тело 17-летнего Романа М. Спустя трое суток, ночью 10 августа, в собственном доме обнаружили мертвой и его бывшую девушку – 16-летнюю Виолетту Б..

Известно, что оба подростка учились в одном классе. Какое-то время погибшие состояли в отношениях, но разошлись из-за сильной ссоры.

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Месяц назад на своей страничке в социальных сетях Виолетта писала, что переживала панические атаки и нервные срывы. Помимо этого, она заявляла, что дружила не с теми людьми и очень сожалеет из-за разрыва отношений с Ромой. Парень после расставания казался веселым и жизнерадостным.
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