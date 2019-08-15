В Чишминском районе обнаружили тела влюбленных друг в друга подростков
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В Башкирии вечером 6 августа в селе Шингак-куль Чишминского района обнаружили тело 17-летнего Романа М. Спустя трое суток, ночью 10 августа, в собственном доме обнаружили мертвой и его бывшую девушку – 16-летнюю Виолетту Б..
Известно, что оба подростка учились в одном классе. Какое-то время погибшие состояли в отношениях, но разошлись из-за сильной ссоры.
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