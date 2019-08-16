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В Мелеузе собутыльники прыснули в лицо мужчины дихлофосом и подожгли

Добавлено: 16.08.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе собутыльники прыснули в лицо мужчины дихлофосом и подожгли

Жуткий случай произошел накануне в Мелеузе. Как сообщил источник в правоохранительных органах, двое мужчин повздорили с собутыльником во время распития спиртного. В ходе конфликта они опрыскали «Дихлофосом» из баллончика свою жертву и подожгли, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В результате 24-летний парень оказался в больнице с серьезными ожогами лица и всего тела. По предварительной информации, подозреваемые уже задержаны. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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