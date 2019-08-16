В Мелеузе собутыльники прыснули в лицо мужчины дихлофосом и подожгли
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Жуткий случай произошел накануне в Мелеузе. Как сообщил источник в правоохранительных органах, двое мужчин повздорили с собутыльником во время распития спиртного. В ходе конфликта они опрыскали «Дихлофосом» из баллончика свою жертву и подожгли, сообщает сайт Newsbash.ru.
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