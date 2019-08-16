В Мелеузе собутыльники прыснули в лицо мужчины дихлофосом и подожгли

Жуткий случай произошел накануне в Мелеузе. Как сообщил источник в правоохранительных органах, двое мужчин повздорили с собутыльником во время распития спиртного. В ходе конфликта они опрыскали «Дихлофосом» из баллончика свою жертву и подожгли, сообщает сайт Newsbash.ru.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В результате 24-летний парень оказался в больнице с серьезными ожогами лица и всего тела. По предварительной информации, подозреваемые уже задержаны. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.