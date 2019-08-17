ДТП в Салаватском районе: на дороге погибла женщина, которую дважды сбили автомобили
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Минувшей ночью трагическое ДТП случилось на территории Салаватского района Башкирии. 46-летняя жительница Оренбургской области попала под колеса сразу двух автомобилей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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