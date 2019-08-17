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ДТП в Салаватском районе: на дороге погибла женщина, которую дважды сбили автомобили

Добавлено: 17.08.19
Просмотров: 22
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салаватский район
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ДТП в Салаватском районе: на дороге погибла женщина, которую дважды сбили автомобили

Минувшей ночью трагическое ДТП случилось на территории Салаватского района Башкирии. 46-летняя жительница Оренбургской области попала под колеса сразу двух автомобилей, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трагедия произошла на 17 километре трассы Кропачево-Месягутово-Ачит. Стоявшую на проезжей части даму сбил «Хендай Санта Фе», за рулем которого находился 31-летний салаватец. В следующее мгновение на несчастную наехал попутный грузовик Freightliner под управлением 42-летнего давлекановца. Женщина получила не совместимые с жизнью травмы.
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