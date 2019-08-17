Авария в Куюргазинском районе: столкнулись попутные Opel Mokka и Nissan Sentra

В Куюргазинском районе Башкирии, рядом с деревней Аксарово, 17 августа произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, на 264 км трассы Уфа – Оренбург, двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Уфы, столкнулись попутные Opel Mokka и Nissan Sentra. ﻿Оба автомобиля вылетели в кювет и получили серьезные механические повреждения, сообщает сайт Newsbash.ru.





На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи, МЧС.

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В ДТП пострадала 30-летняя женщина-водитель, управлявшая Opel. Она получила многочисленные переломы и травмы. Ее 6-летняя дочь отделалась ушибами и царапинами. Девочку спасло то, что она находилась в детском кресле. Их на «скорой» увезли в больницу. В автомобиле Nissan пострадавших нет.Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.