Авария в Куюргазинском районе: столкнулись попутные Opel Mokka и Nissan Sentra
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В Куюргазинском районе Башкирии, рядом с деревней Аксарово, 17 августа произошло серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, на 264 км трассы Уфа – Оренбург, двигаясь со стороны Оренбурга в сторону Уфы, столкнулись попутные Opel Mokka и Nissan Sentra. Оба автомобиля вылетели в кювет и получили серьезные механические повреждения, сообщает сайт Newsbash.ru.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, скорой помощи, МЧС.
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Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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