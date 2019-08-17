Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Дуванском районе: в селе Ярославка столкнулись «Лада Гранта» и квадроцикл

Авария в Дуванском районе: в селе Ярославка столкнулись «Лада Гранта» и квадроцикл

Добавлено: 17.08.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Дуванском районе: в селе Ярославка столкнулись «Лада Гранта» и квадроцикл

В дежурную часть отдела МВД по Дуванскому району Башкирии днем 16 августа поступило сообщение о том, что в селе Ярославка произошла автоавария с участием несовершеннолетнего, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным местного ГИБДД, на перекрёстке улиц Советской и Солнечной села Ярославка 14-летний водитель квадроцикла Stels при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречной машины. «Лада Гранта», под управлением 87-летнего жителя села Сальевка, столкнулась с квадроциклом.

В Дуванском районе ликвидировали несанкционированную свалку размером в 1 гектар

Читайте также:

В Дуванском районе ликвидировали несанкционированную свалку размером в 1 гектар
В ДТП несовершеннолетний водитель получил многочисленные травмы: перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его госпитализировали в местную больницу.

В ведомстве сообщили, что родителям подростка грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу прав управления квадроциклом несовершеннолетнему. Кроме того, будет рассмотрено административное правонарушение в комиссии по делам несовершеннолетних, где им также грозит штраф в пять тысяч рублей.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Учалинском районе: столкнулись мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина»
Происшествия
Авария в Учалинском районе: столкнулись мотоцикл «Ирбис» и «Лада Калина»
Смертельная авария в Куюргазинском районе: лоб в лоб столкнулись "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта"
Происшествия
Смертельная авария в Куюргазинском районе: лоб в лоб столкнулись "Daewoo Nexia" и "Лада Гранта"
Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении Opel Mokka и «Лада» пострадал водитель
Происшествия
Авария в Благовещенском районе: в лобовом столкновении Opel Mokka и «Лада» пострадал водитель
В Учалинском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле»: погибла 79-летняя женщина
Происшествия
В Учалинском районе столкнулись «Лада» и «Шевроле»: погибла 79-летняя женщина
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
Происшествия
В Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
В Башкирии водитель иномарки врезался в «Лада-2113»
Происшествия
В Башкирии водитель иномарки врезался в «Лада-2113»
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: