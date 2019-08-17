Авария в Дуванском районе: в селе Ярославка столкнулись «Лада Гранта» и квадроцикл
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В дежурную часть отдела МВД по Дуванскому району Башкирии днем 16 августа поступило сообщение о том, что в селе Ярославка произошла автоавария с участием несовершеннолетнего, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным местного ГИБДД, на перекрёстке улиц Советской и Солнечной села Ярославка 14-летний водитель квадроцикла Stels при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречной машины. «Лада Гранта», под управлением 87-летнего жителя села Сальевка, столкнулась с квадроциклом.
В ведомстве сообщили, что родителям подростка грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу прав управления квадроциклом несовершеннолетнему. Кроме того, будет рассмотрено административное правонарушение в комиссии по делам несовершеннолетних, где им также грозит штраф в пять тысяч рублей.
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