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В селе Кушнаренково неизвестные разгромили фонтан в парке

Добавлено: 17.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кушнаренковский район
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В селе Кушнаренково неизвестные разгромили фонтан в парке

В Башкирии неизвестные вандалы разгромили фонтан в строящемся парке в селе Кушнаренково. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин, сообщает сайт Newsbash.ru.

На фотографиях, которые выложил чиновник, видно, что плитка с бортиков фонтана вся сколота. Часть обломков бросили прямо в воду, а оставшимися осколками выложили непристойное изображение рядом на асфальте.

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- Сначала мы предотвратили кражу тротуарных плиток, теперь эти нелюди разбивают их. Выкладывают из плиток непристойные вещи, тем самым показывая свое истинное лицо. Мы должны объединиться против таких вандалов и совместными усилиями искоренять такое зло, - уверен Руслан Гизатуллин.
Глава администрации заверил горожан, что обустройство парка все равно будет закончено, поскольку «нельзя лишать детей радости».

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