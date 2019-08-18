В Стерлитамаке, на улице Черноморской обнаружили тело мужчины
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По информации очевидцев, в Стерлитамаке, на улице Черноморской, 2 накануне было обнаружено тело мужчины.
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«Я вышла на балкон, никого не было. Через полчаса вышла, лежит мужчина, видно, что в возрасте – куртка такая старая и галоши темные, меховые изнутри», – сообщила местная жительница.По ее словам, тело лежало под окнами около второго подъезда. О причинах смерти ничего неизвестно. Собеседница также сообщила, что вещи с мужчины сняла и выкинула в мусорку какая-то женщина, впоследствии он пролежал какое-то время под простыней.
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