В Благовещенском районе возле села Удельно-Дуваней утонул мужчина

В Благовещенском районе в реке Белой утонул 35-летний мужчина. Трагедия произошло около села Удельно-Дуваней, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как сообщает Госкомитет по ЧС, двое мужчин отправились отдыхать на речку. Один из них пошел купаться и утонул. Его тело извлекли из воды спасатели.