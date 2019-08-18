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В Благовещенском районе возле села Удельно-Дуваней утонул мужчина

Добавлено: 18.08.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Благовещенский район
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В Благовещенском районе возле села Удельно-Дуваней утонул мужчина

В Благовещенском районе в реке Белой утонул 35-летний мужчина. Трагедия произошло около села Удельно-Дуваней, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщает Госкомитет по ЧС, двое мужчин отправились отдыхать на речку. Один из них пошел купаться и утонул. Его тело извлекли из воды спасатели.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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