В Благовещенском районе возле села Удельно-Дуваней утонул мужчина
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В Благовещенском районе в реке Белой утонул 35-летний мужчина. Трагедия произошло около села Удельно-Дуваней, сообщает сайт Newsbash.ru.
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