В Янаульском районе ограбили мужчину проникнув в дом через погреб
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Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего безработного мужчину, который подозревается в краже, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, житель деревни Ижболдино Янаульского района, вернувшись домой после выпаса скота, заметил пропажу денег, оставленных на подоконнике. Помимо пропавших денег, он заметил открытую дверь, ведущую в подвал и вспомнил, что забыл ее закрыть перед уходом.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — добавили в ведомстве.
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