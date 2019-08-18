В Янаульском районе ограбили мужчину проникнув в дом через погреб

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего безработного мужчину, который подозревается в краже, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, житель деревни Ижболдино Янаульского района, вернувшись домой после выпаса скота, заметил пропажу денег, оставленных на подоконнике. Помимо пропавших денег, он заметил открытую дверь, ведущую в подвал и вспомнил, что забыл ее закрыть перед уходом.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — добавили в ведомстве.

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По горячим следам полицейские задержали соседа потерпевшего. Мужчина рассказал, что проник в квартиру соседа через открытую с улицы дверь, ведущую в погреб, а уже через неё в дом. Похищенные деньги он успел потратить на спиртное.