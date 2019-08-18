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В Уфе два молодых парня попали в больницу раненые отверткой

Добавлено: 18.08.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе два молодых парня попали в больницу раненые отверткой

Рано утром 17 августа в клинику БГМУ поступили два 18-летних парня с колото-резаными ранами. Врачи сообщили о случившемся в полицию, сообщает сайт Newsbash.ru.

Стражи порядка начали выяснять обстоятельства произошедшего.

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По предварительным данным, в ту ночь пострадавшие решили прогуляться по двору своего дома, в какой-то момент они обратили внимание на идущего мужчину. Познакомившись с ним, они вместе начали распивать спиртные напитки. Новоиспеченный знакомый предложил ребятам помочь ему с ремонтом автомобиля. Однако через некоторое время подогретые алкоголем мужчины стали ругаться.

Хозяин автомобиля, недолго думая, направился к подъезду своего дома, где его и нагнали молодые люди, брызнув в лицо обидчику из перцового баллончика. Потерявший на время зрение гражданин вытащил из кармана отвертку и начал размахивать ею, зацепив несколько раз нападавших. От неожиданности ребята бросились бежать. Свидетели конфликта незамедлительно вызвали скорую помощь. 

30 - летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
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