В Уфе два молодых парня попали в больницу раненые отверткой
Комментарии (0)
Загрузка...
Рано утром 17 августа в клинику БГМУ поступили два 18-летних парня с колото-резаными ранами. Врачи сообщили о случившемся в полицию, сообщает сайт Newsbash.ru.
Стражи порядка начали выяснять обстоятельства произошедшего.
Хозяин автомобиля, недолго думая, направился к подъезду своего дома, где его и нагнали молодые люди, брызнув в лицо обидчику из перцового баллончика. Потерявший на время зрение гражданин вытащил из кармана отвертку и начал размахивать ею, зацепив несколько раз нападавших. От неожиданности ребята бросились бежать. Свидетели конфликта незамедлительно вызвали скорую помощь.
30 - летнего местного жителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
Читайте также
Происшествия
В Уфе полицейские пострадали от нападения двух молодых людей
Происшествия
В Зилаирском районе мужчина стиральной доской убил своего приятеля
Происшествия
В Мелеузе в ходе пьяной ссоры мужчина получил ножевое ранение от своей сожительницы
Происшествия
В Стерлитамаке рецидивист, ударив женщину, похитил сумку с кошельком и документами
Происшествия
В Бижбулякском районе местный житель угнал у своего пьяного товарища автомобиль
Происшествия
Жительница Бирского района украла у своего сожителя деньги и сообщила об этом в полицию
Происшествия
В Баймакском районе пенсионера убили отверткой
Человек и закон
В Благоварском районе пожилой мужчина вонзил нож в своего пасынка