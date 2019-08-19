ДТП в Гафурийском районе: Кутлугуз — Новокарамышево перевернулся и погиб водитель Шевроле
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В минувшее воскресенье, 18 августа, в Гафурийском районе республики произошло смертельное ДТП на втором километре дороги Кутлугуз — Новокарамышево, сообщает сайт Newsbash.ru.
— 63-летний житель Стерлитамака за рулём автомобиля Chevrolet Cobalt по невыясненным пока причинам съехал в кювет. Автомобиль такого обращения не выдержал и перевернулся, водитель скончался прямо на месте происшествия. По словам очевидцев, мужчина управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, начато разбирательство, — сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
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