ДТП в Гафурийском районе: Кутлугуз — Новокарамышево перевернулся и погиб водитель Шевроле

В минувшее воскресенье, 18 августа, в Гафурийском районе республики произошло смертельное ДТП на втором километре дороги Кутлугуз — Новокарамышево, сообщает сайт Newsbash.ru.







— 63-летний житель Стерлитамака за рулём автомобиля Chevrolet Cobalt по невыясненным пока причинам съехал в кювет. Автомобиль такого обращения не выдержал и перевернулся, водитель скончался прямо на месте происшествия. По словам очевидцев, мужчина управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, начато разбирательство, — сообщил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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17 августа женщина-водитель Opel Mokka оказалась в больнице после столкновения с Nissan Sentra. Авария произошла в Куюргазинском районе на 264-м километре дороги Уфа — Оренбург. В этот же день в 48 километрах от трассы М-7 в направлении Благовещенска произошла авария. Очевидцы рассказали, что столкнулись два автомобиля, после удара иномарка уткнулась в отбойник. О произошедшем сообщили в соцсетях свидетели аварии.