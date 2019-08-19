Авария в Уфе: подросток не имея водительских прав врезался в торговый павильон

В Уфе утром 18 августа 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, сел за руль «Черри Тиго». Следуя по улице Тимашевской, напротив дома №102/1 он не справился с управлением и врезался в здание торгового павильона, сообщает сайт Newsbash.ru.





В ДТП несовершеннолетний водитель с различными травмами был доставлен в больницу и после оказания медпомощи отпущен, сообщили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции.

«Родители, вы должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Именно в дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения. Важно объяснить ребенку, к чему могут привести игры с автомобилем», — обратились к взрослым в ведомстве.

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