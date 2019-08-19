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В Нефтекамске застолье закончилось убийством: мужчина попытался спрятать тело в ванной

Добавлено: 19.08.19
Просмотров: 141
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске застолье закончилось убийством: мужчина попытался спрятать тело в ванной

Накануне в полицию поступил вызов от жительницы Нефтекамска, которая рассказала, что ее сожитель убил своего знакомого. Как сообщает СК по РБ, в квартире правоохранители обнаружили труп 60-летнего мужчины. По факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан 37-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным следствия, в тот день компания распивала спиртное. Вскоре женщина вышла на балкон, в это время между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта задержанный ударил потерпевшего ножом в грудь.

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Когда женщина вернулась в квартиру, то увидела труп и вызвала полицию. Однако ее сожитель попытался спрятать тело в ванной комнате, посоветовав ей скрыть этот факт от МВД и сослаться на ложный вызов. Однако полицейские все же обнаружили тело, осмотрев квартиру.

Ранее подозреваемый уже был судим за кражи и грабеж. На момент совершения преступления он находился на испытательном сроке, поскольку был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно.
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