В Нефтекамске застолье закончилось убийством: мужчина попытался спрятать тело в ванной
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Накануне в полицию поступил вызов от жительницы Нефтекамска, которая рассказала, что ее сожитель убил своего знакомого. Как сообщает СК по РБ, в квартире правоохранители обнаружили труп 60-летнего мужчины. По факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) задержан 37-летний местный житель, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным следствия, в тот день компания распивала спиртное. Вскоре женщина вышла на балкон, в это время между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта задержанный ударил потерпевшего ножом в грудь.
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Ранее подозреваемый уже был судим за кражи и грабеж. На момент совершения преступления он находился на испытательном сроке, поскольку был освобожден из мест лишения свободы условно-досрочно.
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