В Кармаскалинском районе отдыхающие устроили драку из-за громкой музыки

Конфликт между отдыхающими на берегу одного из озер в Кармаскалинском районе республики закончился дракой и травмами, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как сообщил источник в правоохранительных органах, 22-летний нетрезвый уфимец сделал замечание соседям по отдыху из-за громкой музыки в машине.

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В ходе возникшей ссоры он разбил бутылку об голову оппонента. В результате 28-летнего мужчину пришлось везти в больницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.