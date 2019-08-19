В Кармаскалинском районе отдыхающие устроили драку из-за громкой музыки
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Конфликт между отдыхающими на берегу одного из озер в Кармаскалинском районе республики закончился дракой и травмами, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, 22-летний нетрезвый уфимец сделал замечание соседям по отдыху из-за громкой музыки в машине.
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