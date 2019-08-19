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В Кармаскалинском районе отдыхающие устроили драку из-за громкой музыки

Добавлено: 19.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе отдыхающие устроили драку из-за громкой музыки

Конфликт между отдыхающими на берегу одного из озер в Кармаскалинском районе республики закончился дракой и травмами, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 22-летний нетрезвый уфимец сделал замечание соседям по отдыху из-за громкой музыки в машине.

Жители Кармаскалинского района ездят за питьевой водой в соседний район

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В ходе возникшей ссоры он разбил бутылку об голову оппонента. В результате 28-летнего мужчину пришлось везти в больницу. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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