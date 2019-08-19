В Баймакском районе вандал разгромил надгробие XIX века
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На кладбище села Кусеево в Баймакском районе вандал разгромил надгробие XIX века. Жители села подозревают в этом местного жителя, сообщает сайт Newsbash.ru.
С заявлением в полицию обратилась глава Кусеевского сельского совета Сария Зиганшина. Она рассказала, что могила 1827 года, принадлежащая Якшамбету Купсураулу, в ужасном состоянии. Вандал разбил надгробие и плиты.
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Источник в правоохранительных органах:
На месте были изъяты вишневые косточки. Видимо, вандал ел ягоды, стоя прямо на могиле. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Злоумышленнику грозит штраф либо исправительные работы сроком на один год.
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