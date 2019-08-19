Житель Кигинского района помог своим односельчанам выбраться из горящего дома

В селе Верхние Киги Кигинского района Башкирии ночью 15 августа на улице Красноармейской загорелся один из домов. В помещении, не догадываясь о пожаре, спали супруги. В этот момент мимо проезжал Ринат Валиуллин, который заметил огонь, сообщает сайт Newsbash.ru.







«Ринат, не медля ни минуты, бросился на помощь, он понимал — на дворе ночь, люди попросту спят. Веранда и крыша дома были охвачены огнем, который уже заблокировал доступ к возможному выходу. Надо было действовать решительно. Ринат обошел дом с торца, разбил окно и залез в комнату. Разбудив спавших хозяев – 29-летних муж и жену — он помог им эвакуироваться», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

«Ринат уже не первый раз приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Три года назад он спас из горящего дома своего 54-летнего односельчанина, — отметили в ведомстве. — Главное управление МЧС России по РБ ходатайствует о награждении Рината Валиуллина ведомственной наградой».

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Благодаря оперативным и слаженным действиям случайного очевидца удалось предотвратить гибель людей.