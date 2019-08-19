Житель Кигинского района помог своим односельчанам выбраться из горящего дома
Комментарии (0)
Загрузка...
В селе Верхние Киги Кигинского района Башкирии ночью 15 августа на улице Красноармейской загорелся один из домов. В помещении, не догадываясь о пожаре, спали супруги. В этот момент мимо проезжал Ринат Валиуллин, который заметил огонь, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Ринат, не медля ни минуты, бросился на помощь, он понимал — на дворе ночь, люди попросту спят. Веранда и крыша дома были охвачены огнем, который уже заблокировал доступ к возможному выходу. Надо было действовать решительно. Ринат обошел дом с торца, разбил окно и залез в комнату. Разбудив спавших хозяев – 29-летних муж и жену — он помог им эвакуироваться», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
«Ринат уже не первый раз приходит на помощь тем, кто в ней нуждается. Три года назад он спас из горящего дома своего 54-летнего односельчанина, — отметили в ведомстве. — Главное управление МЧС России по РБ ходатайствует о награждении Рината Валиуллина ведомственной наградой».
Читайте также
Происшествия
Житель Учалинского района Агзамов Рустам помог выбраться детям из горящего дома
Происшествия
В Салаватском районе отец и сын спасли из горящего дома инвалида
Общество / Происшествия
В Зилаирском районе Башкирии подросток спас женщину из горящего дома
Происшествия
В Кигинском районе в пожаре погиб пожилой хозяин дома
Происшествия
В Нуримановском районе Башкирии семья чудом спаслась во время страшного пожара
Политика
Глава Дюртюлинского района Башкирии Ринат Хайруллин ушел в отставку
Происшествия
В Уфе пожилой мужчина не смог выбраться из горящего дома
Происшествия
В Калтасинском районе семья едва не погибла в загоревшемся доме