Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Челябинске в аварию попал микроавтобус выполнявший рейс Уфа-Нижневартовск

В Челябинске в аварию попал микроавтобус выполнявший рейс Уфа-Нижневартовск

Добавлено: 20.08.19
Просмотров: 86
Рубрика: Общество / Происшествия
Комментарии (0)
Загрузка...
В Челябинске в аварию попал микроавтобус выполнявший рейс Уфа-Нижневартовск

Сегодня, 20 августа, в Челябинске попал в ДТП микроавтобус из Уфы — Peugeot вез людей в Нижневартовск. Автобус перевернулся после столкновения с мусоровозом. Авария произошла около часа ночи, сообщает сайт Newsbash.ru

В салоне было 12 пассажиров и два водителя, пострадавших на скорой доставили в местную больницу. По словам очевидцев, место ДТП оцеплено до сих пор, там работают специалисты.

Житель Кигинского района помог своим односельчанам выбраться из горящего дома

Читайте также:

Житель Кигинского района помог своим односельчанам выбраться из горящего дома
— Все выскочили на улицу, приехали экстренные службы. Людей стали увозить на скорых, — рассказал один из пассажиров корреспонденту 74.ru.
По словам очевидцев, на въезде в Челябинск Peugeot догнал мусоровоз, после чего и произошло столкновение.
— Менялись каждые четыре часа, как и полагается по закону на междугородних перевозках. Сейчас с этим строго, — утверждает второй водитель, который в столкновении не пострадал.
По данным пресс-службы городского управления здравоохранения, в ДТП пострадали 13 человек, в том числе один 17-летний.
— Всех доставили в стационары. Работали 10 бригад. У всех пострадавших скелетные травмы различной степени, — уточнили в горздраве. — Двое в тяжёлом состоянии доставлены в областную клиническую больницу, в том числе один ребёнок. Три человека отправлены в железнодорожную больницу, двое — в ГКБ № 1, двое — в ГКБ № 9, двое — в ГКБ № 8 и двое — в ГКБ № 5.
Всего госпитализированы девять человек. Четверо направлены на амбулаторное лечение.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Абзелиловском районе: ВАЗ-21099 столкнулся с автобусом, пострадали две девочки
Происшествия
Авария в Абзелиловском районе: ВАЗ-21099 столкнулся с автобусом, пострадали две девочки
В Белорецком районе в автобус в момент высадки пассажиров врезалась легковушка, погиб водитель
Происшествия
В Белорецком районе в автобус в момент высадки пассажиров врезалась легковушка, погиб водитель
В Башкирии на трассе Магниторгорск-Сибай автобус попал в аварию
Происшествия
В Башкирии на трассе Магниторгорск-Сибай автобус попал в аварию
В Дюртюлинском районе Башкирии от столкновения «KIA Ceed» с «Peugeot Partner» погиб человек
Происшествия
В Дюртюлинском районе Башкирии от столкновения «KIA Ceed» с «Peugeot Partner» погиб человек
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
Происшествия
В Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
Происшествия
В Иглинском районе в ДТП легкового авто и грузовика пострадали водитель и пассажирка
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
Общество / Происшествия
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Общество / Происшествия
В Башкирии от столкновения фуры с микроавтобусом погибли три человека
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: