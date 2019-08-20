В Челябинске в аварию попал микроавтобус выполнявший рейс Уфа-Нижневартовск
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Сегодня, 20 августа, в Челябинске попал в ДТП микроавтобус из Уфы — Peugeot вез людей в Нижневартовск. Автобус перевернулся после столкновения с мусоровозом. Авария произошла около часа ночи, сообщает сайт Newsbash.ru
В салоне было 12 пассажиров и два водителя, пострадавших на скорой доставили в местную больницу. По словам очевидцев, место ДТП оцеплено до сих пор, там работают специалисты.
— Все выскочили на улицу, приехали экстренные службы. Людей стали увозить на скорых, — рассказал один из пассажиров корреспонденту 74.ru.По словам очевидцев, на въезде в Челябинск Peugeot догнал мусоровоз, после чего и произошло столкновение.
— Менялись каждые четыре часа, как и полагается по закону на междугородних перевозках. Сейчас с этим строго, — утверждает второй водитель, который в столкновении не пострадал.
По данным пресс-службы городского управления здравоохранения, в ДТП пострадали 13 человек, в том числе один 17-летний.
— Всех доставили в стационары. Работали 10 бригад. У всех пострадавших скелетные травмы различной степени, — уточнили в горздраве. — Двое в тяжёлом состоянии доставлены в областную клиническую больницу, в том числе один ребёнок. Три человека отправлены в железнодорожную больницу, двое — в ГКБ № 1, двое — в ГКБ № 9, двое — в ГКБ № 8 и двое — в ГКБ № 5.
Всего госпитализированы девять человек. Четверо направлены на амбулаторное лечение.
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