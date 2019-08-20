Авария в Баймакском районе: водитель «Лады Калины» погиб потеряв сознание и вылетев в кювет

Авария с трагическим исходом произошла накануне утром на улице Центральной в деревне Кугидель Баймакского района. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, 65-летний водитель «Лады Калины» потерял сознание и вылетел в кювет, где опрокинул машину, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Об этом полицейским рассказал пассажир легковушки. Оказалось, что мужчина стоял на учете у кардиолога. От полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков. Ведется разбирательство.