В Белебеевском районе насмерть сбили пешехода

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что накануне в Белебеевском районе сотрудники дорожной полиции обнаружили тело сбитого мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщается, что ДТП произошло на улице Магистральной в поселке Приютово. 56-летнего погибшего сбил 26-летний житель Белебея за рулем «Шевроле Нива».

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Он отметил, что это произошло так как мужчина шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой и полиции.