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В Белебеевском районе насмерть сбили пешехода

Добавлено: 20.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе насмерть сбили пешехода

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что накануне в Белебеевском районе сотрудники дорожной полиции обнаружили тело сбитого мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Магистральной в поселке Приютово. 56-летнего погибшего сбил 26-летний житель Белебея за рулем «Шевроле Нива».

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Он отметил, что это произошло так как мужчина шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой и полиции. 
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