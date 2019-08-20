В Белебеевском районе насмерть сбили пешехода
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В ГИБДД по Башкирии сообщили, что накануне в Белебеевском районе сотрудники дорожной полиции обнаружили тело сбитого мужчины, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Магистральной в поселке Приютово. 56-летнего погибшего сбил 26-летний житель Белебея за рулем «Шевроле Нива».
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