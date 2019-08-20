Авария в Куюргазинском районе: водитель из Оренбурга насмерть сбил водителя мотоблока
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В ГИБДД по Башкирии сообщают, что минувшей ночью произошло смертельное ДТП в Куюргазинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате столкновения 42-летний водитель мототранспорта скончался на месте аварии.
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