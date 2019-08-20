Авария в Куюргазинском районе: водитель из Оренбурга насмерть сбил водителя мотоблока

В ГИБДД по Башкирии сообщают, что минувшей ночью произошло смертельное ДТП в Куюргазинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По данным дорожной полиции, авария произошла на 246-м километре автодороги Уфа-Оренбург. 35-летний житель Оренбургской области за рулем автомобиля «Хонда Эйрвэйв» двигался в сторону Оренбурга, когда столкнулся с попутным мотоблоком.В результате столкновения 42-летний водитель мототранспорта скончался на месте аварии.