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Авария в Куюргазинском районе: водитель из Оренбурга насмерть сбил водителя мотоблока

Добавлено: 20.08.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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Авария в Куюргазинском районе: водитель из Оренбурга насмерть сбил водителя мотоблока

В ГИБДД по Башкирии сообщают, что минувшей ночью произошло смертельное ДТП в Куюргазинском районе, сообщает сайт Newsbash.ru.

Авария в Куюргазинском районе: столкнулись попутные Opel Mokka и Nissan Sentra

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По данным дорожной полиции, авария произошла на 246-м километре автодороги Уфа-Оренбург. 35-летний житель Оренбургской области за рулем автомобиля «Хонда Эйрвэйв» двигался в сторону Оренбурга, когда столкнулся с попутным мотоблоком.

В результате столкновения 42-летний водитель мототранспорта скончался на месте аварии. 
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