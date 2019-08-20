В Уфе полуголая девушка залезла в фонтан «Семь девушек»

Жители Уфы стали свидетелями необычной картины. Ночью из фонтана «Семь девушек» послышались довольные крики. В фонтане купалась обнаженная пьяная девушка, сообщает сайт Newsbash.ru.





Девушка навеселе сняла с себя одежду и в одном нижнем белье залезла в фонтан, чтобы освежиться. Горожан возмутила эта история. Однако нашлись и те, кто пошутил, что девушек в фонтане на самом деле восемь, просто об этом никто раньше не знал.

Просто вас сжирает зависть. Редкая девица может похвастать такой фигурой. Редкий мужчина может похвастать такой девушкой. Успокойтесь, ничего фонтану не сделается.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Видео с заплывом фонтане набрало уже более сотни тысяч просмотров в социальных сетях. Уфимцы называют девушку "быдлом" и в шутку вызывают известных в узких кругах "охотников за ведьмами" из Самары.