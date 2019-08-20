В Уфе полуголая девушка залезла в фонтан «Семь девушек»
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Жители Уфы стали свидетелями необычной картины. Ночью из фонтана «Семь девушек» послышались довольные крики. В фонтане купалась обнаженная пьяная девушка, сообщает сайт Newsbash.ru.
Девушка навеселе сняла с себя одежду и в одном нижнем белье залезла в фонтан, чтобы освежиться. Горожан возмутила эта история. Однако нашлись и те, кто пошутил, что девушек в фонтане на самом деле восемь, просто об этом никто раньше не знал.
Анастасия К., жительница Уфы:
Просто вас сжирает зависть. Редкая девица может похвастать такой фигурой. Редкий мужчина может похвастать такой девушкой. Успокойтесь, ничего фонтану не сделается.
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