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В Уфе полуголая девушка залезла в фонтан «Семь девушек»

Добавлено: 20.08.19
Просмотров: 39
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Уфе полуголая девушка залезла в фонтан «Семь девушек»

Жители Уфы стали свидетелями необычной картины. Ночью из фонтана «Семь девушек» послышались довольные крики. В фонтане купалась обнаженная пьяная девушка, сообщает сайт Newsbash.ru.

Девушка навеселе сняла с себя одежду и в одном нижнем белье залезла в фонтан, чтобы освежиться. Горожан возмутила эта история. Однако нашлись и те, кто пошутил, что девушек в фонтане на самом деле восемь, просто об этом никто раньше не знал.

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Видео с заплывом фонтане набрало уже более сотни тысяч просмотров в социальных сетях. Уфимцы называют девушку "быдлом" и в шутку вызывают известных в узких кругах "охотников за ведьмами" из Самары.

Анастасия К., жительница Уфы:
Просто вас сжирает зависть. Редкая девица может похвастать такой фигурой. Редкий мужчина может похвастать такой девушкой. Успокойтесь, ничего фонтану не сделается.
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