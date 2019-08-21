В Абзелиловском районе в пожаре едва не погибла молодая мама и ее 5-летняя дочь
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В Башкирии при пожаре в частном жилом доме села Даутово Абзелиловского района едва не погибла молодая мама и ее 5-летняя дочь. Трагедии удалось избежать благодаря пожарному извещателю, который семья установила самостоятельно еще в 2014 году, сообщает сайт Newsbash.ru.
По информации пресс-службы МЧС по РБ, сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях накануне вечером.
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«Хозяйка дома услышала звук пожарного извещателя и, пройдя к подсобному помещению, увидела дым, затем открыла дверь в подсобку – ее тут же обдало пламенем, тут и находился источник пожара. Женщина проявила «пожарную» смекалку, а точнее приняла единственно верное решение – закрыть дверь, тем самым ограничила доступ кислорода и незамедлительно вышла с ребенком на улицу. К месту подоспел сосед, он и помог потушить пожар на начальной стадии», — рассказали подробности происшествия в ведомстве.Сообщается, что хозяйка дома получила незначительные ожоги, от госпитализации она отказалась.
По предварительным данным причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
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