Жители Сибая почти месяц пили отравленную воду

Об этом стало известно накануне, 20 августа. Сама авария на городском водоканале произошла еще 24 июля. Вода из Сибайского подземного рудника попала в очистные сооружения. По словам директора «Сибайводоканала» Тахира Муллоджанова, концентрация меди и марганца в воде превышена в 200 раз, солей серной кислоты — в 10 раз, а железа — в десять тысяч раз, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Вода приобрела ярко-желтый окрас. В связи с токсическим влиянием солей железа, марганца, тяжелых металлов у нас практически погибли биологически активные вещества, простейшие беспозвоночные животные погибли, остались одни бактерии, — отметил руководитель водоканала.

— Это затраты на электроэнергию, затраты на дополнительные мероприятия, реагенты, которые мы применяли для того, чтобы это ликвидировать, — отметил Тахир Муллоджанов.

— Мы хотим попасть под реконструкцию очистных сооружений. Этот вопрос очень важен, эта тема актуальная, — сообщил глава администрации.

Для того чтобы вода стала безопасной для жителей, потребуется порядка трех месяцев. Власти Сибая отметили, что за июль и август предприятию выставят штрафы за вред системе водоотведения. Ущерб, который производственная авария на предприятии нанесла городу, оценивается в 5–10 миллионов рублей.Скандально известный мэр Сибая Рустем Афзалов в курсе сложившейся ситуации.

Городские активисты «Сибай, дыши!» называют эту ситуацию дежавю и говорят, что эта авария напоминает ситуацию, которая произошла осенью прошлого год, когда тщательно скрывали тление в шахте.

— И снова УГОК. Вода — один из основных жизненно необходимых ресурсов! Почему правда снова всплывает только спустя месяц? Почему органы местного самоуправления снова бездействуют? Попала эта вода в питьевую или нет? Какую воду пили жители города с 24 июля? Какой ущерб был нанесён окружающей среде? — вопрошают активисты

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