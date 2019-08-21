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Авария в Стерлитамакском районе: на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись встречные грузовик и легковой автомобиль

Добавлено: 21.08.19
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамакском районе: на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись встречные грузовик и легковой автомобиль

В Стерлитамакском районе Башкирии на 105 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись встречные Opel Vectra и грузовик Renault Premium, сообщает сайт Newsbash.ru.

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За рулем легкового автомобиля был 23-летний житель Стерлитамака, 44-летний житель Московской области управлял грузовиком.

Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, в результате аварии водитель легкового автомобиля и его 61-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Подробности ДТП уточняются.
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