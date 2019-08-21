В Стерлитамаке на 5-летнюю девочку упал шкаф
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В Стерлитамаке в результате несчастного случая погибла 5-летняя девочка. Как сообщил источник, девочка вместе с шестилетним братом играла в комнате, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Дети заигрались. Девочка залезла на шкаф и прыгнула с него на батут. В итоге шкаф рухнул прямо на ребенка. Девочка погибла. Приехавшие на место происшествия сотрудники «скорой» констатировали смерть ребенка», — рассказал собеседник.
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«По данном факту проводится доследственная проверка», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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