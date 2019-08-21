Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке на 5-летнюю девочку упал шкаф

В Стерлитамаке на 5-летнюю девочку упал шкаф

Добавлено: 21.08.19
Просмотров: 95
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Стерлитамаке на 5-летнюю девочку упал шкаф

В Стерлитамаке в результате несчастного случая погибла 5-летняя девочка. Как сообщил источник, девочка вместе с шестилетним братом играла в комнате, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Дети заигрались. Девочка залезла на шкаф и прыгнула с него на батут. В итоге шкаф рухнул прямо на ребенка. Девочка погибла. Приехавшие на место происшествия сотрудники «скорой» констатировали смерть ребенка», — рассказал собеседник.
Авария в Стерлитамакском районе: на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись встречные грузовик и легковой автомобиль

Читайте также:

Авария в Стерлитамакском районе: на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись встречные грузовик и легковой автомобиль
Известно, что семья, в которой воспитываются дети, благополучная. В квартире в момент трагедии в соседней комнате находился один из родителей.
«По данном факту проводится доследственная проверка», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка
Происшествия
17-летняя жительница Сибая устроила аварию, в которой пострадала 8-летняя девочка
В Абзелиловском районе в санатории от порока сердца умерла 4-летняя девочка
Происшествия
В Абзелиловском районе в санатории от порока сердца умерла 4-летняя девочка
В Башкирии на трассе перевернулось авто: погибла 8-летняя девочка
Происшествия
В Башкирии на трассе перевернулось авто: погибла 8-летняя девочка
В Балтачевском районе, при невыясненных обстоятельствах, умер 2-месячный ребенок
Происшествия
В Балтачевском районе, при невыясненных обстоятельствах, умер 2-месячный ребенок
В Белорецком районе в аварии погибла четырехлетняя девочка
Происшествия
В Белорецком районе в аварии погибла четырехлетняя девочка
В Стерлитамаке ребенок получил травмы застряв в дверях маршрутки
Происшествия
В Стерлитамаке ребенок получил травмы застряв в дверях маршрутки
В детском лагере Башкирии пострадала 11-летняя девочка из Челябинской области
Происшествия
В детском лагере Башкирии пострадала 11-летняя девочка из Челябинской области
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке мать подозревается в избиении своей дочери
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: