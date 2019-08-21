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В Зианчуринском районе мужчина выстрелил из ружья по автомобилю

Добавлено: 21.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зианчуринский район
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В Зианчуринском районе мужчина выстрелил из ружья по автомобилю

Житель Зианчуринского района обвиняется в покушении на убийство двух своих знакомых (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По данным СК по РБ, в октябре прошлого года 39-летний мужчина обстрелял из охотничьего ружья автомобиль, в котором находились люди, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно материалам следствия, в селе Исянгулово между обвиняемым и двумя потерпевшими произошла ссора. Отмечается, что все участники конфликта были пьяны. После этого мужчина зашел домой, чтобы забрать охотничье ружье и обратился к своему другу, чтобы тот подвез его.

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На оживленной улице фигурант уголовного дела заметил автомобиль, в котором сидели его знакомые и выстрелил. Пуля попала в спину одному из пассажиров. Водитель скрылся от нападавшего и доставил потерпевшего в больницу. Врачам удалось его спасти, однако был нанесен тяжкий вред здоровью пациента.

Во время расследования обвиняемый не признался в содеянном и заявил, что хотел лишь припугнуть мужчин, а выстрел был произведен случайно. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью и нетрезвое управление автомобилем.

В настоящий момент дело передано в суд.
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