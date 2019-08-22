Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбайском районе в пожаре погиб 50-летний мужчина

В Ишимбайском районе в пожаре погиб 50-летний мужчина

Добавлено: 22.08.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбайском районе в пожаре погиб 50-летний мужчина

В региональном МЧС сообщили о пожаре в Ишимбайском районе Башкирии, в котором погиб мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным ведомства, горел одноэтажный бревенчатый дом в селе Новоаптиково. Возгорание началось около двух часов минувшей ночи. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 2:28.

В Ишимбайском районе в местном водоеме обнаружили массовую гибель рыбы

Читайте также:

В Ишимбайском районе в местном водоеме обнаружили массовую гибель рыбы
В ходе тушения пожара был обнаружен погибший 50-летний мужчина. Предположительно, хозяин дома.

В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа. Предварительно в качестве причины пожара называют неосторожное обращение  с огнем при курении.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина
Происшествия
Пожар в Баймакском районе: в деревянном доме погиб 50-летний мужчина
В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина
Происшествия
В Бураевском районе Башкирии в собственном доме сгорел мужчина
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
Происшествия
В Салавате в пожаре погиб 50-летний мужчина
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Происшествия
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
Происшествия
В Туймазах в пожаре едва не погиб мужчина
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Происшествия
В крупном пожаре на севере Уфы погиб мужчина
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: