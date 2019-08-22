В Ишимбайском районе в пожаре погиб 50-летний мужчина

В региональном МЧС сообщили о пожаре в Ишимбайском районе Башкирии, в котором погиб мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным ведомства, горел одноэтажный бревенчатый дом в селе Новоаптиково. Возгорание началось около двух часов минувшей ночи. Пожарным удалось ликвидировать огонь в 2:28.

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В ходе тушения пожара был обнаружен погибший 50-летний мужчина. Предположительно, хозяин дома.В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная группа. Предварительно в качестве причины пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.