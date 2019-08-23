Авария в Чишминском районе: погиб водитель «Рено Логан» вылетев в кювет
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Накануне утром в Чишминском районе «Рено Логан» вылетел в кювет, где опрокинулся. Как сообщает ГИБДД по РБ, 47-летний водитель скончался на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
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