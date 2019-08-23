В Туймазинском районе произошло дерзкое ограбление цветочного магазина

Накануне вечером в Тумазинском районе в полицию обратилась 19-летняя продавец цветочного магазина, заявившая о разбойном нападении. Об этом сообщает МВД по РБ. По словам девушки, в торговую точку пришел мужчина, который угрожал ей пистолетом, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По предварительной информации, оружия у посетителя с собой не было. Он засунул руку под куртку и стал угрожать продавцу, заставив ее отдать всю выручку. В кассе была лишь 1 тысяча рублей, мужчина забрал деньги и скрылся.Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 38-летний безработный местный житель. Он признал свою вину. По факту разбоя (ч. 1 ст. 162 УК РФ) возбуждено уголовное дело.