В Туймазинском районе произошло дерзкое ограбление цветочного магазина
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Накануне вечером в Тумазинском районе в полицию обратилась 19-летняя продавец цветочного магазина, заявившая о разбойном нападении. Об этом сообщает МВД по РБ. По словам девушки, в торговую точку пришел мужчина, который угрожал ей пистолетом, сообщает сайт Newsbash.ru.
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