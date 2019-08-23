В Альшеевском районе в опрокинувшемся тракторе погиб водитель
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Накануне днем на 1 километре дороги Старая Васильевка – Нижнее Аврюзово в Альшеевском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД по Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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