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В Альшеевском районе в опрокинувшемся тракторе погиб водитель

Добавлено: 23.08.19
Просмотров: 176
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе в опрокинувшемся тракторе погиб водитель

Накануне днем на 1 километре дороги Старая Васильевка – Нижнее Аврюзово в Альшеевском районе произошло ДТП, сообщает ГИБДД по Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трактор Т-25 на проселочной дороге опрокинулся на правый бок, в результате чего 44-летний водитель погиб на месте. Подробности аварии устанавливаются.
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