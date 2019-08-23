В Миякинском районе мужчина избил 81-летнюю соседку

Жуткий случай произошел накануне в Миякинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 41-летний местный житель зашел в дом к 81-летней соседке, избил ее и изнасиловал, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Через несколько часов женщину увезли в больницу с множественными травмами головы. Как выяснилось, злоумышленник домогался до бабушки уже не в первый раз. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, подозреваемый задержан.