В Миякинском районе мужчина избил 81-летнюю соседку
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Жуткий случай произошел накануне в Миякинском районе республики. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 41-летний местный житель зашел в дом к 81-летней соседке, избил ее и изнасиловал, сообщает сайт Newsbash.ru.
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