Земля в Архангельском районе оказалась отравленной из-за незаконной свалки

Управление Россельхознадзора по Башкортостану обнаружило незаконную свалку в Архангельском районе. Земля сельхозназначения оказалась отравлена опасными химическими соединениями, сообщает сайт Newsbash.ru.





Участок земли вблизи деревни Орловка общей площадью 500 м² захламлен бытовым и промышленным мусором.

﻿«Загрязнение и захламление плодородного слоя почвы данного участка стали причиной отравления ее опасными химическими соединениями и порчи земель сельскохозяйственного назначения, — сообщили в центре. —Дальнейшее использование земельного участка по целевому назначению невозможно без проведения многолетнего комплекса мер по рекультивации. Опасность поступления в окружающую среду тяжёлых металлов определяется тем, что в отличие от органических загрязнителей, они не разрушаются, а переходят из одной формы в другую, в частности, включаются в состав солей, оксидов, металлоорганических соединений».

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Был произведен отбор пробы почвы для исследования в химико-токсилогической лаборатории Референтного центра Россельхознадзора. Анализ образцов показал высокое содержание в них тяжелых металлов: меди, цинка и нитратов.По факту размещения несанкционированного навала отходов в отношении главы сельского поселения Орловский составлен протокол.