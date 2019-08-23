В Уфе пьяный водитель сбил конструкцию из букв с названием города
Комментарии (0)
Загрузка...
Крупная авария произошла сегодня вечером, 23 августа, на выезде из столицы Башкирии. Водитель, который по словам очевидцев был пьян, протаранил конструкцию из букв с названием города. На месте работают дорожные полицейские и сотрудники скорой помощи, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:31 августа в Уфе будут перекрыты центральные улицы
Читайте также
Происшествия
Авария в Уфе: пьяный водитель влетел в здание шиномонтажки
Происшествия
В Уфе на перекрестке лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Форд Фокус: пострадали три человека
Происшествия
Авария в Иглинском районе: при столкновении легкового авто и фуры погиб водитель
Происшествия
В Стерлитамаке пьяный водитель уходя от погони попал в ДТП
Происшествия
В Бирском районе от лобового удара машину выкинуло в кювет
Происшествия
В Стерлитамаке водитель иномарки на огромной скорости врезался в столб
Происшествия
В Абзелиловском районе произошла крупная авария
Общество / Происшествия
В Янауле грузовик пробил ограждение моста и рухнул в реку