В Уфе пьяный водитель сбил конструкцию из букв с названием города

Крупная авария произошла сегодня вечером, 23 августа, на выезде из столицы Башкирии. Водитель, который по словам очевидцев был пьян, протаранил конструкцию из букв с названием города. На месте работают дорожные полицейские и сотрудники скорой помощи, сообщает сайт Newsbash.ru.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Как рассказывают свидетели ДТП, после аварии водитель вёл себя неадекватно. Чтобы усмирить мужчину, на него надели наручники. Подробности и обстоятельства аварии выясняются.