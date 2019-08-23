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В Уфе пьяный водитель сбил конструкцию из букв с названием города

Добавлено: 23.08.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пьяный водитель сбил конструкцию из букв с названием города

Крупная авария произошла сегодня вечером, 23 августа, на выезде из столицы Башкирии. Водитель, который по словам очевидцев был пьян, протаранил конструкцию из букв с названием города. На месте работают дорожные полицейские и сотрудники скорой помощи, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как рассказывают свидетели ДТП, после аварии водитель вёл себя неадекватно. Чтобы усмирить мужчину, на него надели наручники. Подробности и обстоятельства аварии выясняются.
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