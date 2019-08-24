Авария в Мелеузе: столкнулись встречные «ВАЗ-2111» и мотоцикл Yamaha

В минувшую пятницу, 23 августа, в Мелеузе дорогу не поделили легковушка и мотоцикл, сообщил в своем блоге в соцсетях начальник ГИБДД Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Авария произошла на Сельскохозяйственной улице напротив дома №9. Автоинспекторам предстоит установить, почему столкнулись встречные «ВАЗ-2111» и мотоцикл Yamaha. 29-летний мотоциклист из Салавата пострадал – его отвезли в больницу.Всего за сутки на территории Башкирии зарегистрировано 12 ДТП с 17 пострадавшими. Сотрудники автоинспекции задержали 33 нетрезвых водителей и пресекли 2400 нарушений ПДД.