Авария в Мелеузе: столкнулись встречные «ВАЗ-2111» и мотоцикл Yamaha
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В минувшую пятницу, 23 августа, в Мелеузе дорогу не поделили легковушка и мотоцикл, сообщил в своем блоге в соцсетях начальник ГИБДД Динар Гильмутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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