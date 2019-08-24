Супруги погибли в ДТП в Башкирии
Комментарии (0)
Загрузка...
Около 11 часов утра в Абзелиловском районе произошло столкновение ВАЗ-2112 и «Киа Спортадж». Как сообщает ГИБДД по РБ, 33-летний водитель отечественного автомобиля и его 32-летняя супруга от полученных травм скончались на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также
Происшествия
Авария в Куюргазинском районе: два человека погибли при столкновении Mercedes G-Class и ВАЗ-2110
Происшествия
В Нефтекамске КамАЗ не уступил дорогу легковушке: пострадала девушка
Происшествия
В Уфе в столкновении «Инфинити FX35» и ВАЗ-2112 погиб водитель: 4 человека госпитализированы
Происшествия
В Мелеузовском районе в страшной аварии легкового авто и грузовика погибла женщина
Происшествия
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
Происшествия
На границе с Башкирией в ДТП разбились два человека, направлявшиеся в сторону Уфы
Происшествия
В Белорецком районе автобус с детьми попал в аварию: погиб пассажир легкового авто
Происшествия
Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: погибли 2 человека