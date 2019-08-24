Супруги погибли в ДТП в Башкирии

Около 11 часов утра в Абзелиловском районе произошло столкновение ВАЗ-2112 и «Киа Спортадж». Как сообщает ГИБДД по РБ, 33-летний водитель отечественного автомобиля и его 32-летняя супруга от полученных травм скончались на месте, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Также пострадали водитель и пассажир иномарки. На месте ДТП – 43 километре дороги Магнитогорск – Кизильское – работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства аварии.