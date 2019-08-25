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Авария в Белорецком районе: на трассе перевернулась «Нива», пострадала девушка

Добавлено: 25.08.19
Просмотров: 30
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: на трассе перевернулась «Нива», пострадала девушка

В Башкирии на трассе перевернулся автомобиль «Нива». Пострадала молодая девушка. Ей потребовалась помощь спасателей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, авария произошла 22 августа в Белорецком районе. Водитель автомобиля «Нива-2121» не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка.

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На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательной службы. Они произвели стабилизацию автомобиля, деблокировали пострадавшую девушку и передали ее медикам.
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