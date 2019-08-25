Авария в Белорецком районе: на трассе перевернулась «Нива», пострадала девушка
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В Башкирии на трассе перевернулся автомобиль «Нива». Пострадала молодая девушка. Ей потребовалась помощь спасателей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, авария произошла 22 августа в Белорецком районе. Водитель автомобиля «Нива-2121» не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка.
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