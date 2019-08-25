В Караидельском районе волки загрызли трех собак

В селе Абызово Караидельского района волки загрызли не менее трех собак. Крик о помощи и фотографии с останками домашних питомцев опубликовали местные жители сегодня, 25 августа, в соцсети, сообщает сайт Newsbash.ru.





— В Абызово бесчинствуют волки, за неделю разорвали уже трех собак прямо во дворах, то есть цепных собак. Не просьба уже, а крик отчаяния: вы ждете человеческих жертв? Посмотрите, что осталось от собаки! Сколько можно вам кричать уже? — свое сообщение местный житель адресовал охотоведам.

Волки растерзали собаку, которая когда-то сторожила дом

— Волк не нападает на человека, не характерно для него. Съеденных собак жаль, но и хищнику нужно учить выводок правильно охотиться, с инстинктом не поспоришь. От человека больше вреда природе и самому человеку, чем от волка. Еще жальче, что скоро дебелые охотники выложат в интернет фото с убитым зверем, — ответила женщина.

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Успокоить автора попыталась Кира Ильдаровна:Между тем в Башкирии были случаи нападения на людей. В деревне Тау Иглинского района волк покусал сразу трех местных жителей, им пришлось лечь в больницу. Зимой этого года волки затерроризировали жителей Аскинского района Башкирии.