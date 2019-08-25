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В Караидельском районе волки загрызли трех собак

Добавлено: 25.08.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Караидельский район
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В Караидельском районе волки загрызли трех собак

В селе Абызово Караидельского района волки загрызли не менее трех собак. Крик о помощи и фотографии с останками домашних питомцев опубликовали местные жители сегодня, 25 августа, в соцсети, сообщает сайт Newsbash.ru.


— В Абызово бесчинствуют волки, за неделю разорвали уже трех собак прямо во дворах, то есть цепных собак. Не просьба уже, а крик отчаяния: вы ждете человеческих жертв? Посмотрите, что осталось от собаки! Сколько можно вам кричать уже? — свое сообщение местный житель адресовал охотоведам.
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Успокоить автора попыталась Кира Ильдаровна:
— Волк не нападает на человека, не характерно для него. Съеденных собак жаль, но и хищнику нужно учить выводок правильно охотиться, с инстинктом не поспоришь. От человека больше вреда природе и самому человеку, чем от волка. Еще жальче, что скоро дебелые охотники выложат в интернет фото с убитым зверем, — ответила женщина.
Между тем в Башкирии были случаи нападения на людей. В деревне Тау Иглинского района волк покусал сразу трех местных жителей, им пришлось лечь в больницу. Зимой этого года волки затерроризировали жителей Аскинского района Башкирии. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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