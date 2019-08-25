В Караидельском районе волки загрызли трех собак
Комментарии (0)
Загрузка...
В селе Абызово Караидельского района волки загрызли не менее трех собак. Крик о помощи и фотографии с останками домашних питомцев опубликовали местные жители сегодня, 25 августа, в соцсети, сообщает сайт Newsbash.ru.
— В Абызово бесчинствуют волки, за неделю разорвали уже трех собак прямо во дворах, то есть цепных собак. Не просьба уже, а крик отчаяния: вы ждете человеческих жертв? Посмотрите, что осталось от собаки! Сколько можно вам кричать уже? — свое сообщение местный житель адресовал охотоведам.
— Волк не нападает на человека, не характерно для него. Съеденных собак жаль, но и хищнику нужно учить выводок правильно охотиться, с инстинктом не поспоришь. От человека больше вреда природе и самому человеку, чем от волка. Еще жальче, что скоро дебелые охотники выложат в интернет фото с убитым зверем, — ответила женщина.Между тем в Башкирии были случаи нападения на людей. В деревне Тау Иглинского района волк покусал сразу трех местных жителей, им пришлось лечь в больницу. Зимой этого года волки затерроризировали жителей Аскинского района Башкирии.
Читайте также
Происшествия
В Белебеевском районе голодные бродячие собаки загрызли домашнюю птицу
Происшествия
В Учалинском районе ввели карантин по бешенству
Происшествия
В Шаранском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Происшествия
В Уфе 12-летний мальчик подвергся нападению стаи бродячих собак
Происшествия
В Аскинском районе стая волков загрызла собак
Здравоохранение
В одном из сел Дуванского района введен карантин по бешенству
Происшествия
В Караидельском районе в одном из хозяйств волки загрызли 4 овец
Общество
Жители города Бирска жалуются на большое количество агрессивных собак