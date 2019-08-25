Авария в Мелеузе: пьяный водитель на «Хендай Солярис» врезался в бетонный блок
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Крупная авария произошла накануне в Мелеузе. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» врезался в бетонный блок, преграждавший проезд через железнодорожный переезд. После столкновения машина загорелась, сообщает сайт Newsbash.ru.
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