В уфимском парке удар током получил 3-летний ребенок схватившись за оголенный провод

Вечером сегодня, 25 августа, в парке Гафури пострадал трехлетний ребенок. Он гулял с мамой по аллеям парка, а на газоне лежал кабель. Мальчик решил поиграть с схватил его голыми руками. Как выяснилось, провод был под напряжением, сообщает сайт Newsbash.ru.







— Ребенок получил ожог руки. На место прибыли сотрудники управления гражданской защиты Уфы, администрации Октябрьского района и аварийная бригада ПО УГЭС. Опасное место оградили, а торчавший из земли электропровод убрали. Обстоятельства инцидента уточняются, — сообщили в пресс-службе городских спасателей.

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Известно, что в больнице мальчику оказали необходимую помощь и отпустили домой с мамой. А вот кто оставил кабель без должной изоляции на газоне — пока непонятно.Еще одно опасное место в Уфе есть в Затоне — там в котловане, по дну которого проходит линия электропередачи с напряжением в 10 тысяч вольт, образовалось озеро. В прошлом году на его берегу погиб рыбак.