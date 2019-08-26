Авария в Уфе: столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 и Skoda Octavia

26 августа, около 6 часов утра в Уфе произошло смертельное ДТП. На улице Ахметова столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2107 под управлением 24-летнего водителя и Skoda Octavia, за рулем которого был 48-летний житель столицы, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Как сообщаюи в ГИБДД по РБ, в результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте происшествия. Водитель иномарки тоже получил травмы и был госпитализрован. Также в ДТП пострадали два пассажира – по одному пассажиру из обеих машин. Сейчас по факту аварии идет проверка, уточняются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают полиция и другие службы.