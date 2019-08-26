Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет
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В Гафурийском районе Башкирии днем 25 августа на автодороге Красноусольский-Толпарово произошло смертельное ДТП. В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили, что 57-летний житель Стерлитамака за рулем «Шевроле Нива» при спуске с левым поворотом опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным ведомства, 25 августа на дорогах республики зарегистрировано десять автоаварий, в которых три человека погибли и 16 получили травмы.
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