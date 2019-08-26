Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет

Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет

Добавлено: 26.08.19
Просмотров: 79
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Смертельная авария в Гафурийском районе: водитель «Шевроле Нива» опрокинулся в кювет

В Гафурийском районе Башкирии днем 25 августа на автодороге Красноусольский-Толпарово произошло смертельное ДТП. В пресс-службе ГИБДД РБ сообщили, что 57-летний житель Стерлитамака за рулем «Шевроле Нива» при спуске с левым поворотом опрокинулся в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Гафурийском районе дети получили ожоги растапливая банную печь

Читайте также:

В Гафурийском районе дети получили ожоги растапливая банную печь
В дорожном происшествии 31-летний пассажир, житель Стерлитамака, скончался в больнице. Водитель и еще одна 56-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы.

По данным ведомства, 25 августа на дорогах республики зарегистрировано десять автоаварий, в которых три человека погибли и 16 получили травмы.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
ДТП в Гафурийском районе: Кутлугуз — Новокарамышево перевернулся и погиб водитель Шевроле
Происшествия
ДТП в Гафурийском районе: Кутлугуз — Новокарамышево перевернулся и погиб водитель Шевроле
ДТП в Стерлибашевском районе: пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб пассажир
Происшествия
ДТП в Стерлибашевском районе: пьяный водитель опрокинулся в кювет, погиб пассажир
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
Происшествия
В Янаульском районе погиб лишенный водительских прав водитель
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
Происшествия
В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля
В Баймакском районе произошло ДТП со смертельным исходом: выжил только один
Происшествия
В Баймакском районе произошло ДТП со смертельным исходом: выжил только один
Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: погибли 2 человека
Происшествия
Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: погибли 2 человека
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
Происшествия
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка
Происшествия
В Белебеевском районе автомобиль вылетел в кювет: погибла пассажирка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: