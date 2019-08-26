В Мелеузе неизвестные пытались выкопать из могилы труп молодой девушки
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В Башкирии осквернили могилу погибшей два года назад девушки. Жуткая история произошла на городском кладбище в Мелеузе.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто мог осквернить могилу и главное зачем. Возбуждено уголовное дело.
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