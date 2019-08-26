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В Мелеузе неизвестные пытались выкопать из могилы труп молодой девушки

Добавлено: 26.08.19
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мелеузовский район
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В Мелеузе неизвестные пытались выкопать из могилы труп молодой девушки

В Башкирии осквернили могилу погибшей два года назад девушки. Жуткая история произошла на городском кладбище в Мелеузе.

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Неизвестные пытались выкопать труп 25-летней девушки. Ее мать обнаружила огромную яму на месте захоронения и обратилась в полицию. На месте нашли лопату, поэтому версия с животными, которые могли раскопать могилу, не подтвердилась, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто мог осквернить могилу и главное зачем. Возбуждено уголовное дело.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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